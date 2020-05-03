شفاء 101 حالة جديدة من كورونا بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفقما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.