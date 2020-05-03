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الشرطة السعودية تقبض على مروج الإشاعات المتعلّقة بكورونا

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"الخليج 365" من الرياض: قبضت شرطة القصيم على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس "" المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة الأنباء "واس"، مساء السبت، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار كورونا، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فإتم تم إيقاف المتهم.

وأكدت الوكالة أن نتائج المتابعة الأمنية في مدينة القصيم "تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب الإخباري المروج للشائعات، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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