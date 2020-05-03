دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا تسجل 166 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 24760

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 166 شخصا إلى 24760 يوم السبت في حين استمر انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة بسبب المرض.

وكانت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة يوم السبت أقل بشكل ملحوظ من 218 المسجلة يوم الجمعة.

وانخفض عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات إلى 25827 من 25887 يوم الجمعة، كما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة جراء الإصابة بالمرض إلى 3827 من 3878. والعددان آخذان في الانخفاض منذ ما يزيد على أسبوعين.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)