شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف السورية: قرار حول المساجد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف السورية أنها ستعلن قرارها بخصوص تعليق الصلاة في المساجد "خلال الأيام القليلة القادمة". وقالت الوزارة وفق " روسيا اليوم " إنها ما زالت في طور "دراسة المعطيات الصحية حول وباء كورونا بالتشاور مع وزارة الصحة". Advertisements يذكر أن المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا، منذ الرابع عشر من مارس الماضي، وتم العمل بها منذ اليوم التالي.

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