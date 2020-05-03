شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى:انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار بلغت 2216 منذ بداية الهدنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن الانتهاكات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 انتهاكا.
وكان التحالف قد أعلن الجمعة، وفق "روسيا اليوم" أن انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 أبريل الماضي، بلغت 2216 انتهاكا.
واشار إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.
كما أفاد التحالف العربي بأنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس.
وأكد استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.
وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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