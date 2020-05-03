10 تعليمات ضرورية للتعامل مع كبار السن خلال أزمة كورونا (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، باتباع التعليمات الضروريّة خلال التعامل مع كبار السن أو زيارتهم للوقاية من فيروس “كورونا” المُستجد.
ونشر الربيعة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها خلال زيارة كبار السن، مراعاةً لكونهم من الفئات الأكثر خطورة وتضرراً من الفيروس، حيث أكد على أهمية الحفاظ على المسافة الآمنة وتجنب التواصل الجسدي كالاحتضان والمصافحة، وغسل اليدين بالماء والصابون، وعدم التشارك معهم في الطعام أو الأدوات، والتأكد من أن غرفهم نظيفة وجيدة التهوية.
وتضمنت النصائح أيضاً الامتناع عن التعامل مع كبار السن في حال كان الشخص مريضاً، والتأكد من تناول كبار السن وجبات صحية ومتوازنة وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم، مع منع التجمعات العائلية في المنازل أو زيارة الآخرين، والمبادرة بالتواصل مع “937” في حالة وجود أي أعراض تنفسية لدى كبار السن.
وعند حاجة كبار السن للخروج من المنزل، فيجب البقاء في الهواء الطلق أو في مناطق جيدة التهوية وليس في الداخل، مع الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.
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