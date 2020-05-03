شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تنقل منتجات طبية لتخزينها في شقة سكنية ببريدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت أمانة منطقة القصيم، أمس السبت، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من ضبط شاحنة تقوم بنقل كميات من المنتجات الطبية لتخزينها داخل شقة سكنية بمدينة بريدة.

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وأوضحت أمانة القصيم، في بيان لها، أنه جرى ضبط المخالفة بعد تلقي بلاغ، كما تم التنسيق مع فرع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.