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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تنقل منتجات طبية لتخزينها في شقة سكنية ببريدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت أمانة منطقة القصيم، أمس السبت، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من ضبط شاحنة تقوم بنقل كميات من المنتجات الطبية لتخزينها داخل شقة سكنية بمدينة بريدة.
وأوضحت أمانة القصيم، في بيان لها، أنه جرى ضبط المخالفة بعد تلقي بلاغ، كما تم التنسيق مع فرع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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