وفيات «الوباء» تتضخم عالمياً.. وشبح كارثة في إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستمر عداد ضحايا فيروس «كورونا» في العالم في التضخم، بعدما تجاوزت حصيلة الوفيات، صباح أمس السبت، 241 ألف وفاة أغلبيتها العظمى في أوروبا والولايات المتحدة، فيما لم تسجل الصين، التي انطلق منها الوباء إلا إصابة واحدة دون وفيات. وأعرب حاكم نيويورك أندرو كومي عن أمله في تجاوز «الأخبار السيئة» قريباً مع تسجيل استقرار في الوفيات والإصابات. وفي حين تخطط بريطانيا بحذر لتخفيف الحجر الصحي بدءاً من 26 مايو/أيار الجاري، وقررت الحكومة الفرنسية تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لشهرين حتى 24 يوليو/تموز، تنسم الإسبان، أمس، عبير الحرية بعد 49 يوماً من العزل العام، وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز: «إننا نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة». ووسط مخاطر من «كارثة إنسانية»، اجتاح فيروس «كورونا» كل الدول الإفريقية باستثناء مملكة «ليسوتو»، الدولة القارية الصغيرة المحاطة بأراضي جمهورية جنوب إفريقيا من كل الجهات، في حين قال وزير الصحة الياباني، إن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة «غيلياد ساينسيز»، على أمل إقراره ليستخدم لعلاج مرضى (كوفيد-19) في البلاد بعد أسبوع من تقدم الشركة الأمريكية بطلب لإقراره.