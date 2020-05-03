كيم يبدد الشائعات حول وضعه الصحي بظهور علني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بابتسامة عريضة، وبينما هو يدخن سيجارته، وضع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أول أمس الجمعة، حداً لسيل الشائعات والتكهنات بشأن تدهور حالته الصحية التي شغلت العالم طوال أسابيع، بعدما ظهر علناً للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، في افتتاح مصنع، في بيونج يانج، وبجواره شقيقته التي تناولها الإعلام كخليفة محتملة له.

وبدد كيم الجدل الدائر بشأن خطورة وضعه الصحي، بعدما ظهر يقص شريط افتتاح مصنع للأسمدة، بالعاصمة ويقوم بجولة فيه من دون ارتداء كمامات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن كيم قص شريط الافتتاح خلال مراسم جرت الجمعة، وأن أولئك الذين حضروا «انفجروا في هتافات مدوية» ترحيباً بالزعيم الأعلى «الذي يقود المسيرة العامة لجميع أفراد الشعب من أجل تحقيق الازدهار العظيم».

وأوردت الوكالة، أن كيم كان برفقة عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم شقيقته الصغرى كيم يو جونج وكبار مستشاريه، وباك بونج جو من لجنة شؤون الدولة ونائب رئيس الحزب ورئيس الوزراء كيم جاي ريونج.

وامتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعليق على تقرير ظهور كيم وقال للصحفيين في البيت الأبيض: «أفضل عدم التعليق على ذلك.. سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب».واعتبرت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، أن «كتابات من دون أساس» أثارت «ارتباكاً وتكاليف غير ضرورية في مجالات عدة مثل الاقتصاد والأمن والمجتمع» داعيةً إلى توخي دقة أكبر في المستقبل.



ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأس اجتماع لحزب العمّال في 11 أبريل/ نيسان الماضي. وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الدولة كيم إيل سونج الشهر الماضي.وتلا ذلك نشر موقع «دايلي أن كاي» الذي يديره كوريون شماليون منشقون، إن كيم البالغ 35 عاماً، كان في وضع مقلق، إذ إنه يعاني من مشاكل مرتبطة «بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه».

وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، حينها، أن واشنطن «تتابع معلومات استخبارية» تفيد بأن كيم معرّض للموت بعد خضوعه لجراحة، لكن سيؤول أكدت أنّ كيم «حيّ وبصحّة جيّدة»، مقلّلة من خطورة الشائعات حول وضعه الصحّي. وأوضحت ان الزعيم الشمالي يقيم منذ أسابيع في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد.

وتعد صحة الزعيم الكوري الشمالي بمثابة أحد أسرار الدولة المحفوظة جيداً في بلد معروف بغموضه بالنسبة للخارج.

واستغرق الأمر يومين بعد موت كيم جونج إيل، في العام 2011، لكي تخرج المعلومة من الدائرة الضيقة جداً لكبار شخصيات الدولة.

وشهد العام 2014، اختفاء كيم لحوالى ستة أسابيع، وظهر مجدداً حاملاً عصا بيده.وبعد أيام، أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية في ركبته. (وكالات)