تسويات ودية بـ 716 مليون درهم عام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد

كشف العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء ل ”الخليج 365”، أن برنامج تسويات الشيكات، تمكن من تسوية قضايا قيمتها 716 مليوناً و327 ألف درهم، خلال العام الماضي، في مركز شرطة البرشاء، مقابل 867 مليوناً و64 ألف درهم عام 2018، حيث بلغت نسبة انخفاض بلاغات الشيكات 6.4 %.

وأشار إلى أن نسبة بلاغات الشيكات 83% من البلاغات العامة خلال العام الماضي.

وأضاف أن المركز لا يتدخل بين الطرفين حتى لا يُتهم بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنه يقدم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً، فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة، دون تحريك البلاغ وإحالته إلى النيابة، وموافقة الطرف الثاني.

وأشار إلى التسهيلات التي يقدمها المركز وتسوية نزاعات الشيكات المرتجعة بشكل ودي، وتنبع أهمية منطقة اختصاص المركز كونه يغطي 12 منطقة مساحتها 412 كيلومتراً مربعاً، ووقوعه في منطقة فيها الكثير من المناطق السياحية، ومنها تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض في كيفية حل المشكلة ودياً، ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما يكتب تعهد في المركز، ولا يحال البلاغ إلى النيابة.



وأضاف: حقق قسم التسجيل المروري في المركز ارتفاع نسبة المعاملات الذكية بنسبة 14.6 % خلال العام الماضي. وعدم وجود قضايا مرورية مجهولة، ونفذ عدداً من الحملات المرورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومنها الانحراف المفاجئ، وضبط أمن الطريق، وسلامة المشاة، وغيرها، ما أدى إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.

وأوضح أنه تم تسجيل 445 حادثاً مروياً خلال العام الماضي، مقابل 413 خلال 2018. ارتفعت نسبة تقارير الحوادث المرورية عبر التطبيق الذكي عام 2019 بنسبة 9%. ونسبة تقارير الحوادث المرورية عبر التطبيق الذكي 82% خلال عام 2019، مقارنة 73% عام 2018.