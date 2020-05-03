أسماء المرشحين لـ «كابينة الكاظمي» تكشف عن «حكومة محاصصة»

شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، أمس السبت، على ضرورة تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع. وأشارت إلى أن العراق ليس لديه المزيد من الوقت، في وقت كشفت مصادر عن أسماء المرشحين ل «كابينة» رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، فيما يبدو أنها حكومة محاصصة، وأعلنت كتل اعتراضها على التشكيل.وقالت بلاسخارت، في تغريدة على «تويتر»: إن «الأزمات الحادة المتعددة تستمر في دفع العراق إلى المجهول». وأشارت إلى أنه «من الضروري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع». وأضافت أن «التسوية السياسية هي علامة على النضج السياسي ومصدر المرونة». وتابعت: «تذكير ودي للسياسيين: العراق ليس لديه المزيد من الوقت».وكان مصدر سياسي عراقي قد كشف عن أسماء المرشحين في حكومة الكاظمي. وقال المصدر: إنه «تم ترشيح حارث محمد، وعبد الكريم هاشم لاختيار أحدهما لوزارة الخارجية»، مبيناً أنه «تم ترشيح عثمان الغانمي ونجيب الصالحي وعدنان الزرفي لاختيار أحد الأسماء لمنصب وزير الداخلية».وأضاف: «تم ترشيح جاسم عبد الزهرة، ونزار قحطان حسن لاختيار أحدهما لوزارة الكهرباء». وتابع: «تم ترشيح جواد عبد الرضا عبد الباقي، وناصر حسين بندر لاختيار أحدهما لوزارة النقل»، لافتاً إلى «ترشيح عبد الرزاق قنبر لوزارة الصحة».وبين المصدر أنه «تم ترشيح طالب جاسب لفته، ومحمد كريم جاسم لاختيار أحدهما لمنصب وزير الزراعة».وأكد المصدر: «تم ترشيح عدنان درجال لمنصب وزير الشباب والرياضة، وأمجد محمد أمين لمنصب وزير العدل»، مشيراً إلى أنه «تم ترشيح خالد بتان النجم لمنصب وزير التخطيط».وأردف أنه «تم ترشيح صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود لاختيار أحدهما لوزارة الصناعة، وترشيح نوار نصيف وماهر حماد جوهان لاختيار أحدهما لمنصب وزير التجارة»، مؤكداً «ترشيح إسراء هاشم دحام وفلاح محمود أحمد لاختيار أحدهما لوزارة التربية».وأكد أنه «تم ترشيح إيفان فائق يكوب وثناء حكمت ناصر لاختيار أحدهما لمنصب وزير الهجرة، كما تم ترشيح كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي لاختيار أحدهما لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعي»، مبيناً أن «الاتصالات رشح لها أركان شهاب أحمد وعلي محمد خلف لاختيار أحدهما للمنصب».

وأكد المصدر أنه «تم ترشيح جاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي لمنصب وزير الموارد المائية، وترشيح هشام صالح داود لمنصب وزير الثقافة، وترشيح نازنين محمد وسو لمنصب وزير الإعمار»، موضحاً أنه «لم يتم لغاية الآن ترشيح أي شخصية لمنصب وزير المالية».

وفي أول رد فعل على كشف التشكيلة الوزارية لحكومة الكاظمي، اتهمت النائب عن كتلة «بابليون»، بيداء خضر سلمان، أمس السبت، الكاظمي بتجاهل ممثلي المكون المسيحي، وفرض مرشح إرضاء لجهات خارجية. وقالت إن «الكاظمي يمنح الكتل الأخرى ما تريد».

وأضافت: إن «محاولة تهميش الاستحقاق الانتخابي للمكون المسيحي، هي أول خطوة للتساقط والتخبط لهذه الحكومة قبل التصويت عليها».

وفي السياق نفسه، قال النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، في تغريدة على «تويتر»: إن «قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي (من المتظاهرين!)، وكأن ثروة العراق سرقها المسيحيون!».

وأضاف أن «الكاظمي يقول إنها مرشحة الكنيسة التي تنفي ذلك، والسيدة تفتخر بعضويتها في الديمقراطي الكردستاني».

من جانب آخر، قال النائب بدر الزيادي: إن «الكتل السياسية شبه متفقة بشكل نهائي على الحقائب الوزارية، مع الكاظمي، وتم حسم المرشحين»، مبيناً أن «الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة، أي أنها ستكون حكومة محاصصة».

وأضاف أن «هناك أربع وزارات متبقية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إذ ما زال هناك خلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها». وأوضح أنه «في حال عدم التوافق بشأن تلك الوزارات، فإن الكابينة الوزارية سيتم تقديمها إلى البرلمان من دون تلك الوزارات»، مبيناً أن «الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث التشكيلة الحكومية وبعض التفاهمات الأخرى، وأن الجميع يريدون الذهاب نحو حكومة قوية تحظى بدعم برلماني، لتكون لها القدرة على مواجهة الأزمات التي يمرّ بها العراق».