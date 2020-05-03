مغردون: فخورون بك يا وطن.. الإنجاز الطبي دليل عظمة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:إيهاب عطا تفاعل عدد كبير من مستخدمي موقع «تويتر» مع وسم #الامارات_تطور_علاج_كورونا الذي أطلقه نشطاء على الموقع، بمناسبة الإعلان عن توصل فرق البحث العلمي والأطباء، داخل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إلى طريقة مبتكرة وداعمة لعلاج فيروس «كوفيد - 19»، بالخلايا الجذعية التي تُستخرج من دم المريض، وإعادة حقنه بها مرة أخرى، بعد تنشيطها.

ورأى مغردون أن هذا الإنجاز، يؤكد ريادة الدولة في كثير من المجالات، ويضاف إلى سجل إنجازاتها عالمياً، معبرين عن فخرهم بالانتماء إلى هذا البلد المعطاء الذي توصل إلى علاج مبتكر للفيروس المرعب مستبقاً العالم.

قالت بنت أحمد، إنها فخورة بأنها تنتمي إلى هذا البلد الذي تصدر دول العالم في إجراء فحوص كورونا، واكتشاف العلاج الجديد.

وصاحب حساب روميو: «أنا فخور بذلك، بلدي الأفضل دائماً».

وأكدت إيمان، أنها فخورة كونها مواطنة في هذا البلد العظيم. روضة الخضر «المستحيل ليس إماراتياً».



بني حماد: «أنا فخور بك يا وطني». «بو راشد»: «دولة الإمارات في 49 عاماً فقط، تفوقت على دول يعود تأسيسها قبل آلاف السنين في مجالات عدة، واليوم نفتخر بإنجاز جديد وليس بغريب على الإمارات العظمى». مري: «المستحيل كلمة لن تجد لها مكاناً في قاموس الإمارات ولا في مستقبله».

وتذكر بعض المغردين الأب المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والإرث الذي تركه، وأسس الاتحاد الذي قامت عليه الدولة، مؤكدين أن هذا الإنجاز الطبي الجديد إنما تم بإرادة أولاد زايد وعزيمتهم، وأن من يعيشون في دار زايد لا يعرفون شيئاً اسمه المستحيل.

حمدان البلوشي «قبل أكثر من 50 سنة استثمر الشيخ زايد رحمة الله عليه، في الإنسان الإماراتي، استثمر في التعليم بمبالغ طائلة وجهد كبير، وسط استغراب واندهاش من البعض، اليوم زرعك يا والدي نجني ثماره. اليوم نباهي العالم بقدراتنا، نباهي العالم دائماً بوالدنا رحمة الله عليه».

المحامية مضحية المنهالي «لا مستحيل في الإمارات، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم، وعلى أعظم نعمة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي لا تعرف المستحيل أبداً، كورونا نهايته قريبة بإذن الله».

شيخة «دار زايد لا تعرف المستحيل، الحمد لله بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة».