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شكرا لقرائتكم خبر عن سيرك في المنزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل أشرف الحلو، مروض الأسود المصري، عرض السيرك إلى منزله، وجاء بالفعل باللبؤة ليظهرا معاً في غرفة المعيشة، ونشر مقطعاً مصوراً في «إنستجرام».
وأثار المقطع المصور الذي نشره الحلو، تساؤلات حول كيفية معاملة عائلة الحلو للأسود في منزلها؟.
وبحسب ما نقلته وكالة «الأسوشيتد برس»، فإنه يتم الاحتفاظ بأسود عائلة الحلو في مزرعتهم الواقعة على بعد ساعة خارج القاهرة. ويقدم آل الحلو عروض السيرك مع الأسود منذ أكثر من قرن، وجدة أشرف، محاسن الحلو، أول مدربة أسود عربية.
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