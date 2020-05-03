«كوفيد 19» يجتاح كل إفريقيا باستثناء ليسوتو ومخاوف من كارثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في إفريقي، أمس السبت، عتبة ال40 ألف حالة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة ال54. وحسب بيانات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، سجلت في القارة حتى الآن 40746 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفي 1689 شخصاً على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى. وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إفريقيا 13383 شخصاً.

ويتصدر شمال إفريقيا قائمة المناطق الأكثر تضرراً بكورونا في القارة السمراء، وسجلت هناك 15.7 ألف من تلك الإصابات، تليها غرب إفريقيا ب10.9 ألف إصابة.

وتعود أكثر من نصف مجموع إصابات كورونا المسجلة في إفريقيا إلى أربع دول ذات نظام رعاية صحية متطور، وهي جمهورية جنوب إفريقيا والمغرب ومصر والجزائر، وسط مخاوف متزايدة من خطر انتشار الفيروس في بلدان إفريقية فقيرة لا تستطيع الكشف عن حجم تفشي الوباء في أراضيها. ولا تزال مملكة ليسوتو الصغيرة، وهي دولة قارية صغيرة محاطة بأراضي جمهورية جنوب إفريقيا من كل الجهات، الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تعلن حتى الآن عن تسجيل إصابات بالفيروس التاجي في أراضيها.

وأكدت وزارة الصحة الإثيوبية، أمس، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحوصات مخبرية ل 2016 عينة تم اختبارها على مدى الساعات ال 24 الماضية.

وفى تحديثها اليومي لمعدل الإصابات والوفيات بالفيروس، قالت الوزارة إن العينات التي تم فحصها جاءت كلها سلبية.

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 حالات مصابة بمرض كوفيد 19، ليصل مجموع عدد الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصاً. ويخضع حالياً 59 مريضاً في مراكز طبية خاصة بعلاج مرضى كوفيد - 19 في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكانت منظمة «أونو» الألمانية المعنية بإغاثة اللاجئين، قد أعربت عن مخاوفها من حدوث كارثة إنسانية في العديد من الدول الإفريقية على خلفية جائحة كورونا. وقال بيتر روينشتروت-باور، المدير التنفيذي للمنظمة الشريكة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات لصحيفة «زاربروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، أمس، إنه منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية شباط/فبراير الماضي، أصيب آلاف الأفراد بالفيروس في غرب ووسط إفريقيا، مشيراً إلى أن هذه المناطق تعاني العنف والجوع والجفاف، حيث كان يعتمد حوالي 10 ملايين شخص على المساعدات الدولية قبل تفشي كورونا.

وأضاف روينشتروت-باور: «يتعين على أوروبا أن تصبح فعالة على نحو سريع وأن تساعد في بناء هياكل حكومية أكثر فعالية (في إفريقيا) قبل أن يتفاقم الوضع»، محذراً من انتشار الفقر والجريمة والإرهاب والاتجار بالأسلحة، وقال: «إذا لم يتم حظر ذلك، ستحدث كارثة إنسانية تهدد المنطقة وتنذر بعواقب على أوروبا أيضاً». (وكالات)