شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترصد «كورونا» بـ 29 ألف فحص يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس السبت، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي؛ للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ للوقاية من الفيروس، فيما تطرقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وباحثة مساعدة لمشروع الخلايا الجذعية، إلى الإنجاز الطبي عن تطوير علاج داعم لمرضى «كورونا» المستجد؛ عبر الخلايا الجذعية، إلى جانب الدكتور علوي الشيخ علي، عضو مجلس علماء الإمارات، المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، الذي تطرق إلى آخر مستجدات الأبحاث العلمية في الدولة.



حالات الشفاء إلى 2664



أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 2664؛ بعد تسجيل 121 حالة جديدة، لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.



36 ألف فحص جديد يكشف 561 إصابة



وأفادت بأن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة؛ حيث أجرى القطاع الصحي 36266 فحصاً جديداً؛ أسهمت في الكشف عن 561 إصابة، من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في الدولة إلى 13599، وهذا العدد يشمل كل الحالات التي تتلقى العلاج، والتي شفيت، والوفيات، فيما يصبح عدد حالات الإصابة التي ما تزال تتلقى العلاج 10816 حالة.

وأوضحت: إنه بجهود العاملين في القطاع الصحي، تجرى آلاف الفحوص يومياً، فخلال الأسبوعين الماضيين أجريت الفحوص بمتوسط 29 ألفاً في اليوم الواحد.

وأعلنت عن 8 وَفَيَات من جنسيات مختلفة، ليصل عددها إلى 119 حالة. وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لهم بالصبر والسلوان.

فحص أصحاب الهمم وأكدت الدكتورة الضحاك، أن حكومة الإمارات تولي، وبتوجيه خاص من قيادات الدولة، اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، وتتعامل معهم كأولوية في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والحياتية المختلفة. وقالت: بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم. ويستهدف تقديم خدمة ريادية لهم، من مختلف الأعمار وتشمل المواطنين والمقيمين، خاصة من لا يستطيعون الوصول إلى مراكز الفحص.

وأضافت: «نريد لعائلات إخواننا من أصحاب الهمم الاطمئنان والراحة، فقد خصصنا فرقاً طبية مستعدة ومدربة على التعامل مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ لزيارتهم، وإجراء الفحوص بكل سهولة في منازلهم».

وأوضحت: إن برنامج الفحوص بدأ بالفعل منذ أسبوعين، وجاءت النتائج لتكشف عن 22 حالة إصابة بينهم. وحثت أسر أصحاب الهمم، على الاستفادة من هذه الخدمة الريادية، والتجاوب مع فريق البرنامج الوطني للفحص المنزلي، وقاية لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع. وقالت: «نثمن تعاونكم لإنجاح البرنامج، ونتقدم بخالص الشكر والعرفان لحسن استقبال العوائل للطواقم الطبية، وتعاونها مع فريق البرنامج. وقد خصص رقم؛ للحصول على خدمة الفحص المنزلي، بالتواصل على 02-5968689 من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 4 عصراً»



العلاج الداعم



فيما أوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي، بعض تفاصيل الإعلان الأخير لدولة الإمارات عن علاج داعم ومبتكر لفيروس «كورونا» المستجد، الذي طوره مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، مع ظهور نتائج واعدة لتجاربه على بعض الحالات المرتبطة به.

وقالت: «إن ذلك جاء استجابةً لتوجيهات قيادات دولتنا بتسخير الإمكانات العلمية كافة والقدرات البشرية والتكنولوجية، للتعامل مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما نعدّه واجباً تجاه وطننا وأهلنا. نفخر بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية بالعمل على تطوير علاج داعم للمصابين بفيروس «كورونا» المستجد ويخضع هذا العلاج الجديد لتجارب سريرية لأول مرة في دولة الإمارات، وهو ما يعد إنجازاً وطنياً».

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التغلب على الأعراض



وأوضحت الدكتورة فاطمة: إن من المهم إيضاح أن هذا العلاج هو داعم وليس شافياً للمرض، فهو يساعد المرضى على التغلب على الأعراض التي يسببها الفايروس؛ لكنه لن يقضي على الفيروس نفسه، وقد عمل على هذا الإنجاز 28 باحثاً ومتخصصاً ضمن فريق واحد عمل وكثف الأبحاث والتجارب؛ للوصول إلى نتيجة واعدة وإنجاز وطني مشرّف.

وشرحت بعض جوانب العلاج الداعم، وأوضحت: إن الخلايا الجذعية، هي نوع خاص من الخلايا الموجودة في جميع أنحاء جسم الإنسان، وتتميز بخصائص متعددة، وواحدة من هذه الخصائص هي قدرتها على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا، والتكاثر إلى ما لا نهاية؛ لإنتاج المزيد من الخلايا نفسها، وتعمل علاجاتها على تسخير هذه الخصائص الفريدة؛ لتجديد الخلايا التي لا تتجدد من تلقاء نفسها.

وأضافت: «استخدمت الخلايا الجذعية علاجات داعمة في كثير من الحالات، منها: سرطان الدم واضطرابات نقص المناعة لأكثر من 30 عاماً، وهذا يقودني إلى الحديث عن العلاج الداعم الذي طورناه في المركز؛ حيث عزلنا نوعاً من الخلايا الجذعية البدائية التي تدعى الخلايا الجذعية الجنينية (الصغيرة جداً) التي يعتقد الباحثون أنها تحمل إمكانات تجديدية، ونعتقد أنها قادرة على تجديد الخلايا التالفة، وتعديل استجابتها المناعية لتقلل من الالتهاب في أنسجة الرئة الناجمة عن الإصابة بفيروس (كوفيد-19) والمساهمة في تجديد هذه الخلايا التالفة من تلقاء نفسها».

وتابعت الدكتورة فاطمة: إن «ميزة استخدام هذه الخلايا أيضاً هي أن جمعها لا يتطلب إجراء عملية جراحية، كما هي الحال بالنسبة لأنواع أخرى من الخلايا الجذعية؛ بل بأخذ عينة الدم من المرضى فقط، وإدخال العلاج إلى الرئتين من دون الحاجة إلى تدخل جراحي؛ بل باستنشاق العلاج بوساطة رذاذ ناعم. وبعد أخذ عينة الدم واستخراج الخلايا منها، تخضع لعملية كيميائية حيوية؛ حيث تُستخدم الصفائح الدموية المسؤولة عن النمو الخاصة بالمريض لتنشيطها، ومن ثم يمكننا إعادة إدخالها إلى الرئتين».

وقالت: «إلى وقتنا هذا وصل عدد مرضى فيروس «كوفيد-19» الذين خضعوا للعلاج الداعم بالخلايا الجذعية إلى 73 مريضاً، ممن صنفت إصابتهم بين المتوسطة والشديدة الأعراض، وكان منهم 25% في الرعاية المكثفة. وبدأنا تنفيذ أولى التجارب مع أول حالة مصابة، في 4 إبريل/‏نيسان 2020، ونقارب حالياً على الانتهاء من جمع البيانات؛ لإجراء المزيد من التجارب المقارنة، وبزيادة عدد المرضى القادرين على خوض هذه التجارب، نستطيع معرفة مدى فاعلية هذا العلاج الداعم بصورة أسرع، ومقارنة حال المرضى بعد تلقيهم العلاج الداعم بحال المرضى الآخرين الذين لم يتلقوا العلاج الداعم مع مراعاة الخصائص نفسها، وهذا ما نفعله؛ إذ نعمل حالياً على ترسيخ الصحة والسلامة، وسوف تكون الخطوة التالية أكثر نحو الفاعلية والتطبيق على نطاق أوسع».



مستجدات الأبحاث العلمية



واستعرض الدكتور علوي الشيخ علي، مستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة «كوفيد 19» في الدولة وبعض النتائج التي توصلت إليها.

وعرض شرحاً عن عملية إصابة الإنسان بهذا الفيروس، والسؤال المتعلق بتعرض بعض الفئات للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، وقال: «تحتوي أسطح خلايا جسم الإنسان على مستقبلات وهذه المستقبلات هي كالأبواب للخلايا تسمح لمن تشاء بالدخول، وتوجد في خلايا الجهاز التنفسي مستقبلات تُسمى (ACE2)؛ وهي التي تسمح للفيروس بالدخول، فحين يدخل الفيروس في مجرى تنفس الإنسان، ويصل إلى خلايا الجهاز التنفسي في الأنف أو الرئة، يتصل غشاؤه بمستقبل الخلية، ويُدخل مواده الجينية فيها، وهنا يستولي على وظائف الخلية كإنتاج البروتينات، ومضاعفة الحمض النووي، فتصبح الخلية كمصنع لإنتاج الفيروسات ومضاعفتها في جسم الإنسان؛ ولذلك فإن وجود مستقبلات أكثر في جسم الإنسان؛ يعني إنتاج فيروسات أكثر، وهذا يعني أن الجهاز المناعي سيبذل جهداً أكبر لمحاربتها، ما سيؤدي إلى زيادة حدة المرض على الإنسان وازدياد مدته، ويعمل اليوم فريق من الباحثين من كلية الطب ومعهد البحوث الطبية في جامعة الشارقة، وبالتعاون مع الفريق الطبي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالبحث في هذا الموضوع.

وأوضح: إن الدراسة تركز على البحث في أسباب ضعف انتشار فيروس «كورونا» المستجد عند الأطفال، وضعف حدة الأعراض مقارنة بالمسنين، والذين يعانون الأمراض المزمنة. ووجدت الدراسة أن هناك مستقبلات أقل في أنسجة وخلايا الرئة والأنف عند لأطفال، مقارنة بالكبار وقد استنتج الباحثون أن قلة وجود هذه المستقبِلات في الخلايا، قد تحد انتشار المرض بينهم، وظهور أعراض خفيفة عليهم إذا أصيبوا بالمرض».

واكتشفت هذه الدراسة أيضاً، أن عدد هذه المستقبلات يزداد عند المدخنين والمصابين بأمراض تخص الجهاز التنفسي، وتحديداً مرضى الربو، ومرضى الانسداد الرئوي المزمن ومرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي.



مستوى الخطر



كما أوضح الدكتور علوي، أن هناك دراسة أخرى لفريق الباحثين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بالتعاون مع جامعة الشارقة والتي تركز على فهم مستوى الخطر وتأثير الفيروس في المصابين بالسمنة، وقد وجدت هذه الدراسة أيضاً أن زيادة عدد المستقبلات موجود عند المصابين بالسمنة كذلك.



دراسة جديدة



وأفاد بأن جامعة خليفة، تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على مشروع يهدف إلى رصد الوجود الفيروسي في مياه الصرف الصحي، وسيلة للكشف والتتبع المبكر للفيروس لدى جميع الأفراد، وبما يسهم في دعم الجهود البحثية لتقدير نسب واتجاهات انتشاره في الدولة، ويعزز في الوقت نفسه دور الدولة في الأبحاث والدراسات.