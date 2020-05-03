شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعتزم تسريع وتيرة إقرار استخدام «ريمديسفير» لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الياباني، أمس السبت: إن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة «غيلياد ساينسيز» على أمل إقراره ليستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 في البلاد بعد أسبوع من تقدم الشركة الأمريكية بطلب لإقراره.ويأتي تصريح وزير الصحة كاتسونوبو كاتو بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «إف.دي.إيه» الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19 أمس الأول الجمعة.وقال كاتو للصحفيين: «سمعت أن (غيلياد ساينسيز) ستتقدم بطلب للموافقة في اليابان خلال أيام، أصدرت أمراً يجعلنا مستعدين لإقراره خلال أسبوع أو في تلك الحدود».وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب زف بشرى سارة مساء الجمعة، مع إعلانه حصول دواء «ريمديسفير» على الضوء الأخضر لعلاج كورونا وقدم العقار بصيص أمل في مكافحة كورونا عندما أُطلقت نتائج تجربة سريرية واعدة. وأعلن مركز كليفلاند الطبي أن الدواء أثبت فاعليته بالسيطرة على الفيروس، ونجح بتقليل مدة الشفاء ل4 أيام.وتعهدت الشركة المصنعة ب «توفير إمدادات كافية» للمرضى في جميع أنحاء العالم.

ما هو ريمديسفير؟ ولماذا طُوّر؟

إنه عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية «غيلياد ساينسيز» في البداية لعلاج الإيبولا.

أظهر ريمديسفير، الذي طُوّر عام 2015، وعوداً مبكرة في دراسة على الحيوانات، وأُصدر لاحقاً في الكونجو، لكنه فشل في النهاية كعلاج فعال لإيبولا.

وفي حديثه مع «نيويورك بوست»، قال المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية، بيتر بيتس: «لم يظهر واعداً أبداً. فشل نسبياً ضد الإيبولا. لذا، قال الأطباء دعونا نرَ ما إذا كان يعمل ضد كوفيد-19».

ما مدى فاعليته ضد كورونا؟

أظهرت نتائج تجربة سريرية، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى كوفيد-19 الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسّنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفق المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

إلا أن بيتس حذر من أن الدواء أظهر فائدة فقط لدى المرضى الذين دخلوا المستشفيات من كبار السن، والذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل صحية سابقة. وقال: «إنه ينقذ الأرواح، لكنه لا يغير قواعد اللعبة. التجارب السريرية أظهرت أنه أدى إلى التعافي لدى 4-10% من المرضى الذين يعانون مرضاً شديداً».

لإنجاز المهمة، يحاكي الدواء الأدينوزين، إحدى كتل البناء الأربع للحمض النووي الريبي الفيروسي، المعروف أيضاً باسم RNA

، وعندما يقوم الفيروس بدمج ريمديسفير في جينومه بدلاً من الأدينوزين، يصبح غير قادر على التكاثر.

كما أوضح بيتس: «إنه يدخل نفسه في الحمض النووي الريبي الفيروسي، ويتسبب في إنهاء الفيروس قبل الأوان». ووفقاً لنتائج أحدث دراسة نشرتها «غيلياد ساينسيز»، كانت أكثر ردود الفعل السلبية شيوعاً هي الغثيان والفشل التنفسي الحاد. وشهد نحو 7% من المرضى ارتفاعاً في إنزيمات الكبد.





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كم سيكلف؟

هذا الأمر لا يزال غير واضح على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة «غيلياد ساينسيز»، دانييل أوداي، قال ل Stat News

هذا الأسبوع: إن الشركة تتبرع ب 1.5 مليون جرعة من الدواء إلى المستشفيات. وأضاف أن الشركة تعهدت بالعمل مع الحكومة وأنظمة الرعاية الصحية، للتأكد من إمكانية الوصول إلى الدواء، ولكي يكون في متناول الحكومات في المستقبل.

«لا يزال تجريبياً»

يقول الأطباء: إنهم بحاجة إلى معرفة المزيد حوله. كما يعتبر بعض الخبراء أنه «دليل جيد» يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات أفضل.

وقال المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية، بيتر بيتس: «أظهرت التجارب الإكلينيكية تأثيراً إيجابياً للغاية فيمن دخلوا المستشفى. ولكن في الوقت الحالي، لا يزال عقاراً تجريبياً».

يشار إلى أنه إلى جانب «هيدروكسي كلوروكوين»، فإن «ريمديسفير» هو أحد الخيارات المطروحة حالياً مع مجموعة عقاقير مضادة للفيروسات.