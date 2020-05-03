الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منعت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حراثة الأراضي الزراعية جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واستهدفت الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس.

فقد تصدت قوات الاحتلال،أمس السبت، لعشرات الفلسطينيين الذين كانوا يعتزمون حراثة الأراضي الزراعية في منطقة الواد الواقعة شرقي قرية الساوية جنوبي مدينة نابلس، وحمايتها من اعتداءات المستوطنين.

ومنع جيش الاحتلال الفلسطينيين من التقدم إلى المنطقة؛ بحجة أنها عسكرية مغلقة.

يذكر أن المنطقة تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث أقام مستوطن من مستوطنة «رحاليم» خيمة في منطقة الواد، كما قطع مستوطنون المئات من أشجار الزيتون خلال الأشهر الماضية.

وفي قطاع غزة،أطلقت قوات الاحتلال، أمس السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة على الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين والأراضي الزراعية شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. وأطلقت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

كما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي شرقي بلدة خزاعة شرق خان يونس، نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرقي القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.(وكالات)