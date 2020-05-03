العالم يقترب من ربع مليون وفاة بكورونا أغلبهـا فـي أوروبـا وأمريكـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب حصيلة وفيات كورونا في العالم من حاجز ربع مليون وفاة بعدما أودى الوباء حتى قبل ظهر أمس السبت، بأكثر من 240 ألف شخص، أكثر من 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وذلك وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية، فيما تراوحت الإصابات والوفيات بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الدولسجلت إيطاليا، أمس السبت، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن الفيروس؛ حيث ارتفعت هذه الحصيلة بواقع 474 حالة مقابل 269 في إحصائية الجمعة.وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، أمس السبت: إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 474 حالة جديدة، وبلغ مستوى 28710. ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 إبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السابقة؛ حيث سجلت في البلاد يوم 29 إبريل 323 حالة، وفي 30 إبريل 285، وفي 1 مايو 269.

بريطانيا تنتظر التوصيات

وفي الأثناء، سجلت بريطانيا انخفاضاً ملموساً في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد مع رصد 621 حالة جديدة. وأعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 28.131 في هذا البلد، ثاني دول أوروبا الأكثر تضرراً بتفشي الوباء.

وأفادت صحيفة «صن» البريطانية، بأن الحكومة تخطط للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 مايو الجاري. ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حالياً قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وسجلت اليابان، أمس السبت، أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين منذ بدء التفشي في البلاد برصيد 31 حالة جديدة. وأفادت وزارة الصحة اليابانية، بتسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا، بينها 15 في العاصمة طوكيو، مشيرة إلى أن العدد العام لضحايا المرض بلغ بالتالي 530 شخصاً بينهم 13 من سفينة «دياموند برنسيس» الراسية حالياً في مدينة يوكوهاما.

إصابات يومية ثقيلة

وأعلنت السلطات الصحية الروسية عن ارتفاع قياسي بعدد الإصابات الجديدة خلال اليوم السابق ولأول مرة في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء بتسجيلها 9623 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح بذلك مجموع الإصابات في البلاد 123054 حالة.

في المقابل ووفقاً لبيان مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن «عدد الوفيات اليومية شهد تراجعاً ملحوظاً وملموساً بعد تسجيل 57 حالة وفاة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 101 و96 وفاة يومي الخميس والجمعة) الماضيين، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في عموم روسيا إلى 1222 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1793 مريضاً، ليصل إجمالي عدد المتعافين في عموم روسيا إلى 15013 شخصاً.

وألقى عدوى فيروس كورونا بظلاله على الحكومة الروسية؛ إذ أعلن في وقت سابق عن إصابة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بعدوى فيروس كورونا المستجد، تلاه بعد ذلك إصابة وزير البناء الروسي، فلاديمير ياكوشيف ونائبه بالفيروس وإخضاعهم لنظام العزل الصحي.

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انخفاض طفيف في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 1883 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 64700 وفاة وفقاً لإحصاء مركز جامعة جونز هوبكنز.

أعلنت ولاية نيويورك، أمس السبت، 299 حالة وفاة جديدة تتعلق بالفيروس التاجي، بزيادة 10 حالات عن اليوم السابق، وهي حقيقة أطلق عليها الحاكم أندرو كومو «الأخبار السيئة»، معرباً عن أمله في تجاوزها قريباً.

وقال إن الأعداد بالمستشفيات استمرت في الانخفاض، وكذلك حالات دخول العناية المركزة.

وبقيت الوفيات عند أدنى مستوياتها منذ 31 مارس، عندما توفي 332 شخصاً في الولاية، ووصف كومو في مؤتمر صحفي الرقم بأنه «بغيض ومرتفع بشكل مرعب».

وأكد كومو أن «ميزانية الدولة مرهقة للغاية»، ودعا الجهات الخيرية إلى مساعدة التركيبة السكانية الضعيفة في الولاية.

وأشار كومو، إلى أن عمال النقل العام في مدينة نيويورك سيحصلون على اختبارات منتظمة للأجسام المضادة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي للأمراض المعدية في برلين، أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 945 حالة ليصل مجموع الإصابات إلى 161703. وازداد عدد حالات الوفاة 94 حالة ليصل مجموع الوفيات إلى 6575. (وكالات)