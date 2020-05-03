شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة ابنة رئيس كازاخستان السابق من رئاسة مجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت داريجا نزارباييفا، الابنة الكبرى للرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، استقالتها، أمس السبت، من منصب رئيس مجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي دفع بعض المراقبين لتوقع ترشحها للرئاسة.
وقال مكتب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، أمس، إن نزارباييفا (56 عاماً) لم تذكر سبباً لترك المنصب. وفي تغريدة على «تويتر» شكر توكاييف ما قامت به نزارباييفا في المنصب، ووصفه بأنه عمل «نشط ومثمر».
وكان توكاييف عين نزارباييفا نائبة في مجلس الشيوخ، ورشحها أيضاً لمنصب رئيسة المجلس.
وبموجب دستور كازاخستان يكون رئيس مجلس الشيوخ، هو أول من يحق له تولي الرئاسة في حال استقالة الرئيس أو وفاته.
(رويترز)
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