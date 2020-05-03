تذبذب في عدد الإصابات بكورونا عربياً مع ارتفاع حالات التعافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- عمّان -الخرطوم:”الخليج 365”، وكالات

شهد يوم أمس السبت، تذبذباً في نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الدول العربية بين الارتفاع والانخفاض، فيما سجلت عدة دول نسب تعاف عالية، وأعلن مركز عزل مصري أن نسب التعافي فيه بلغت 55%، بينما أقرت السلطات اليمنية في محافظة تعز، إغلاق جميع المنافذ لمدة أسبوعين، غداة الكشف عن أول إصابة بالفيروس.

وسجلت السعودية، أمس ، ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات بفيروس كورونا، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 1362 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصاً.

ويمثل هذا الرقم معدلاً قياسياً جديداً للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في المملكة، بعد أن سجل المؤشر منذ الثلاثاء الماضي نسب 1266 حالة، و1325، و1351، و 1344، على التوالي

وتم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصل عدد ضحايا الفيروس إلى 176 متوفياً، فيما تم رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3765 شخصاً.

من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أن المحافظة على حياة الناس وسلامتهم أولوية مطلقة حث عليها الإسلام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتاً على خلفية تفشي وباء كورونا، جاء حرصاً على حياة الناس وسلامتهم من أي ضرر أو أذى قد يتعرضون له جراء الاختلاط.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ: «نحن حريصون كل الحرص على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ونرجو أن يكون ذلك قريباً بعد زوال حدة انتشار الوباء».

بدورها، حذرت النيابة العامة السعودية من إنتاج الشائعات وترويجها، تزامناً مع تمكن شرطة الرياض من القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في المملكة للوقاية من كورونا. وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء 101 حالة ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 1703 حالات.

وكانت الكويت أعلنت ،أمس عن تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4619.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس، تسجيل 36 إصابة بكورونا لترتفع الإصابات إلى 2483 حالة. وتشير البيانات إلى تراجع ملموس في عدد الإصابات ، مقارنة ب99 حالة، يوم الجمعة الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن 750 حالة من أصل 2348 حالة قد تماثلت للشفاء.

في حين سجلت قطر، أمس، 776 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع لإصابات إلى 14872، فيما تم تسجيل 98 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1534 حالة.

وفي البحرين، تم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ عدد الإصابات 1698 حالة، فيما تماثلت 12 حالة للشفاء، ليبلغ عدد الحالات المتعافية 1567حالة.

وفي لبنان، أعلن ، أمس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 حالة، فيما تم تسجيل أربع إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 733 حالة.

بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 520 مصاباً، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة في مدينة القدس المحتلة، وأوضحت أن حالتين جديدتين تعافتا، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 103 حالات.





55 % نسبة الشفاء في معسكر مصري

وحقق معسكر أبو قير للعزل بالإسكندرية، رقماً قياسياً جديداً في معدلات الشفاء بين المرضى، حيث أعلن أحمد محسن المدير الطبي للمعسكر، أمس، عن تعافي 145 مريضاً،وقدر، نسب الشفاء بين المرضى في المعسكر، بنحو 55%.

الأردن بلا إصابات ويتجه لفرض الكمامات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر،أمس عدم تسجيل إصابات «محلية» جديدة داخل حدود المملكة لليوم الخامس على التوالي ورصد حالة واحدة لسائق شاحنة على الحدود البرية بإجمالي 460 مصاباً وارتفاع حالات الشفاء إلى 377 متعافياً.

وأشار إلى تسجيل حالة وفاة تاسعة.

وكشف جابر عن اتجاه الحكومة لفرض ارتداء الكمامات .

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إغلاق منافذ تعز اليمنية 14 يوماً

أقرت السلطات اليمنية في محافظة تعز، إغلاق جميع المنافذ لمدة أسبوعين، غداة الكشف عن أول إصابة بالفيروس . ووجه محافظ تعز، بإغلاق مراكز التجمعات وتقييد صلاة الجماعة والجمعة.

توزيع آلاف الكمامات مجاناً في تونس

قالت رئيسة بلدية تونس العاصمة، إن عمليات توزيع 10 آلاف كمامة مجاناً بدأت، أمس، تمهيداً لرفع الحجر الصحي المقرر، غداً الاثنين، في الأسواق العتيقة ، مشددة على ضرورة التحلي بسلوكيات جديدة.

السودان: 5 وفيات و91 إصابة جديدة

أعلن السودان، أمس، تسجيل 5 وفيات، بالإضافة إلى 91 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 533 إصابة و36 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 46 حالة.