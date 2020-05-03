قصص من التراث في «الشرقية» و«الوسطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت «ثقافية الشارقة» العدد الثامن من مجلتي الوسطى والشرقية وتضمنت كلتا المجلتين موضوعات مهمة تكشف جوانب التنمية والتطور المختلفة في المنطقين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة، إضافة إلى مقالات قاربت تلك الجوانب وألقت الضوء على زوايا محددة فيها.

تضمن عدد «الوسطى» ملفاً عن المساكن الحكومية في المنطقة والتطور العمراني وتحول مساكن المنطقة، إلى منازل عصرية تراعي خصوصية المنطقة وتراث وتقاليد وثقافة سكانها.

وتضمن العدد مقابلة مع مدير قناة الوسطى سعيد الكتبي، الذي أوضح أن جيله كان محظوظاً بمنجزات حكومة الشارقة التعليمية في الوسطى، وأبرز العدد دور مجالس الكبار في تنشئة جيل صالح متمسك بأصالته.



وقدم العدد استطلاعاً مصوراً عن قرية فلي، كوجهة سياحية عريقة، وقدم انموذجاً من إكرام الضيوف عند البدو، وحفل بمهنة صناعة بيوت الشعر من وبر الحيوانات، واشتمل على ملامح من التراث وحكاياته بالمنطقة مع الشاعر سعيد الطنيجي، واهتم بإبراز موهبة الطفلة مريم عارف كزهرة من زهرات الوسطى.

وفي الإطار ذاته ضم عدد الشرقية ملفاً عن قناة دبا الحصن المائية، كواجهة تنموية وسياحية، وتضمن محطات من حياة الدبلوماسي سعيد الحنطوبي، كأحد أبناء المنطقة المبرزين، وتضمن بعضا من ملامح المنطقة من خلال أول معلم من أبناء كلباء عبد الله المنصوري. وأبرز الأهمية التاريخية لدبا الحصن، وتضمن حواراً مع صالح السويدي عميد سباقات (سبارتن) للقدرة، وأبرز مواهب الطفلة خديجة أحمد الخالدي كإحدى الطالبات المتميزات في المنطقة الشرقية.