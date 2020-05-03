شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السودانى: منعنا التجمعات لأى سبب وسنتعامل بحزم مع المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء السودانى، أنه تم منع التجمعات لأى سبب وسنتعامل بحزم مع المخالفين، مشيرا إلى أن مجموعة تنتمى للنظام البائد تخطط لتجمعات الأحد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، إن مجلس الوزراء أكد، في اجتماع له، أن أية محاولات بائسة لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ولن يكون النظام البائد وأنصاره جزءا من مستقبل العمل السياسي في السودان.

وبحسب وكالة "أ ش أ"، أكد مجلس الوزراء السوداني تضامن جميع السودانيين والسودانيات اقتصاديا وسياسيا من أجل تجاوز المحنة الصحية وآثارها الاقتصادية والسياسية.

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وشدد وزير الصناعة والتجارة السوداني، على عدم السماح لعناصر النظام البائد بالاستثمار في مساحات الحرية، التي انتزعها الشعب السوداني من النظام البائد؛ الذي يحاول الانقلاب على المسار الديمقراطي في السودان، موضحا أن المجلس اطمأن على الخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن.

وقال إن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماعه، التحركات المحمومة لأنصار النظام البائد، مشددا على ضرورة التعامل بحزم من قبل القوات الأمنية مع هذه التفلتات، التي لا تراعي الظروف الصحية والسياسية والاقتصادية للبلاد.

وأضاف أن هذا الفعل جزء من مخطط كامل ظلت تعمل به عناصر النظام البائد لمحاولة خلق الأزمات والاستثمار فيها، ومحاولة بث الشائعات، والتجمع بأشكال صغيرة للإيهام بوجود عمل مناوئ للحكومة الانتقالية ولثورة ديسمبر.