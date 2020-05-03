شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تعلن البدء فى فرض عقوبات على مخالفى الحظر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والأعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، شروع السلطات الأمنية فى فرض عقوبات على المخالفين لضوابط وإجراءات الحظر الصحي، التى حددتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وقال صالح - فى تصريح صحفى مساء اليوم /السبت/ - إن السلطات اضطرت إلى ذلك نتيجة لعدم اكتراث كثير من المواطنين بالضوابط، واستغلال الاستثناءات بشكل مخل بأهداف الحظر.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية استعرضت فى اجتماعاتها اليوم تقارير السلطات الأمنية عن تطبيق ضوابط وإجراءات الحظر، موضحا أن السلطات اضطرت إلى التشديد بسبب عدم الالتزام بالضوابط.



وأوضح ناطق الحكومة السودانية أن الحركة فى إطار الأحياء ضمن الاستثناءات الممنوحة ظلت متواصلة بشكل مخل، وأن هناك انتشارا واسعا للحركة بالسيارات والمواصلات، لذلك بدأت السلطات فى اتخاذ تدابير ضد المخالفين، مضيفا أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت أن هناك حاجة ملحة برزت للتوسع فى تقديم الخدمات الصحية للحالات التى لا علاقة لها بفيروس كورونا، لافتا إلى أن القطاع الصحى ركز نشاطه خلال الفترة الماضية على مرضى كورونا، وكان هناك توقف عن الخدمة العادية إلا فى إطار ضيق.



وأكد أن القطاع الصحى سيقوم بمعالجة هذا الجانب خلال الأيام المقبلة مع الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة لتلافى مسألة الاصابات المتكررة التى تعرض لها العاملون فى الحقل الطبى خلال الفترة الماضية نتيجة لتداخل بعض الأسباب، موضحا أنه سيتم التشدد فى عمليات الفرز الأولى قبل الدخول إلى المستشفيات والمراكز الصحية.