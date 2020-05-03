تونس.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 42

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، إجمالي وفيات كورونا، إلى 42 إثر تسجيل حالة وفاة.

وأضافت الوزارة، في بيان: "تم تسجيل 11 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1009، منها 42 وفاة و323 حالة تعاف".

وبينت أنّ "عدد المصابين المقيمين حاليا بالمستشفى 84 مصابا، منهم 25 في أقسام الإنعاش".

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ووفق البيان، فإن إجمالي فحصوصات كورونا بلغ 24 ألفا و55.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى "الالتزام الكامل باحترام القانون، وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد، وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره".

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و472 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 244 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و114 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.