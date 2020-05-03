السودان.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 41

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء السبت، ارتفاع وفيات "كورونا" في البلاد إلى 41.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "سجلت 5 وفيات، و59 إصابة بكورونا، إضافة إلى 6 حالات شفاء".

وأوضحت أن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 592، بينها 41 وفاة، و52 حالة تعاف".

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و472 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 244 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و114 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.