تونس / الخليج 365
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، شكره على المساعدات التي قدمتها الدوحة في إطار مكافحة فيروس كورونا.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، "تلقي أمير قطر اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة".
وأضافت الوكالة أن رئيس تونس "أعرب عن شكره وتقديره على المساعدات الطبية العاجلة، لاسيما المستشفى الميداني، التي قدمتها قطر لمساعدة الأشقاء التونسيين في مكافحة كورونا".
والسبت، استقبلت تونس، طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية لمكافحة "كورونا" تشمل مستشفى ميدانيا مجهزا بـ100 سرير.
ووفق مراسل الخليج 365، حطت الطائرة القطرية في مطار "توزر" الدولي جنوبي تونس، حاملة ثاني شحنة من المساعدات القطرية الطبية خلال أقل من أسبوع.
وقالت سفارة الدوحة لدى تونس، في بيان، إن المساعدات تمثلت بمستشفى ميداني متنقل بمساحة 800 متر مربع، مجهز بـ100 سرير و20 جهاز تنفس صناعي، إضافة لمستلزمات طبية أخرى.
والأربعاء، وصلت أول شحنة مساعدات طبية من قطر إلى تونس، بحمولة 10 أطنان.
ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول حول العالم، بينها، فلسطين، لبنان، تونس، الجزائر، إيران، الصين، إيطاليا، نيبال ورواندا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتفيا.. رئيس تونس يشكر أمير قطر على مساعدات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.