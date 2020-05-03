اليمن.. هادي يعين قائدا جديدا لفرقة عسكرية بحوزة "متمردين"

مبارك محمد / الخليج 365

عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، قائدا جديدا لفرقة عسكرية بمحافظة سقطرى، يسيطر عليها متمردون موالون لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا.

ووفق القرار الذي اطلع عليه مراسل الخليج 365، تم تعيين العقيد علي أحمد، قائدا للواء أول مشاة بحري (تابع للمنطقة العسكرية الثانية)، وترقيته إلى رتبة عميد، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وينحدر القائد الجديد من سقطرى، وكان قائدا للنقطة البحرية بالمحافظة (قوات تتبع البحرية اليمنية).

ومن المتوقع أن يواجه القرار عقبات أمام تنفيذه في ظل مواصلة 5 كتائب من اللواء أول مشاة بحري، تمردها على الحكومة إثر إعلان ولائها لـ"الانتقالي"، إضافة إلى سيطرة مسلحي الأخير والمتمردين على مقر قيادة اللواء، وفق مراقبين.

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والأسبوع الماضي، عينت الحكومة العميد ناشر باجري (من محافظة حضرموت) قائدا للواء أول مشاة بحري.

إلا أن محاولات تسليمه قيادة اللواء فشلت عقب رفض وعرقلة رئيس أركان اللواء، والقائم بأعمال قائده العميد ناصر قيس (من محافظة أبين)، وتسليم الأخير مقر القيادة للمتمردين ومسلحي "الانتقالي"، وفق مسؤول حكومي يمني تحدث آنذاك.

ويأتي القرار الجديد بعد اشتباكات عنيفة الجمعة، بين القوات الحكومية ومتمردين ومسلحين تابعين لـ"الانتقالي" عقب ثاني محاولة من الأخير لاقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، خفّت وتيرتها حاليا.

كما تأتي هذه التطورات في سقطرى الواقعة ضمن ما يعرف بالمحافظات الجنوبية، عقب إعلان المجلس الانتقالي، السبت الماضي، تدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

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