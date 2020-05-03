العراق.. جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي الأسبوع الجاري

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن مجلس النواب العراقي، السبت، أنه سيعقد في وقت لاحق الأسبوع الجاري، جلسة خاصة للنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من عدمه.

وقال المجلس، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، وجه رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، بتواجد النواب في بغداد الإثنين المقبل".

وأضاف: "كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية (شمال) ورحلة من مطار البصرة (جنوب) لنقل النواب إلى بغداد".

وختم بيان المجلس بالقول: "سيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

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ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب "الحل" (سني، 14 نائبا)، و"تحالف الفتح" (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما "مشروطا" من أغلب القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية، لكنه يكفي لتمرير حكومته.

وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، ستخلف حكومة الكاظمي سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي، هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.