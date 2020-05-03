السراج يشيد برفض الجنوب انقلاب حفتر: "موقف مشرف"

طرابلس / الخليج 365

أشاد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، السبت، بإعلان أهل الجنوب رفضهم تحركات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ضد الشرعية.

جاء ذلك في رسالة وجهها السراج لأهالي الجنوب، نشرتها الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري لمدينة مرزق (جنوب)، وكافة الكتائب والسرايا التابعة له، رفض "أي انقلاب على السلطة الشرعية المتمثلة في الحكومة المنبثقة عن اتفاقية الصخيرات".

وقال السراج في رسالته: "تابعنا بكل اعتزاز المواقف المشرفة التي أعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديمقراطية".

والإثنين، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا وجاءت عقب هزائم منيت بها مليشياته على يد القوات الحكومية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

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و في رسالته، أضاف السراج: "إذا كان هناك تقصير تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه، والجميع يدرك بأن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا".

واستدرك: "لكن جاء العدوان الغاشم ليعيدنا خطوات إلى الوراء، وليؤثر سلباً على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد".

وأضاف: "بفضل قواتنا الباسلة وتضحيات أبنائنا، ها هي البشائر تلوح في الأفق بهزيمة المشروع الانقلابي والعودة القريبة لمسار التنمية والبناء".

ودعا السراج الجنوب للعمل سويا، قائلا: "علينا من الآن العمل معاً ويداً بيد، لإعادة تفعيل جهودنا وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة".

وأضاف: "نأمل أن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية جميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد".

وتنازع مليشيات حفتر، الحكومة الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.