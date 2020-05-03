مقتل عنصري أمن إثر هجومين منفصلين شرقي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمقتل رجلي أمن، السبت، إثر هجومين منفصلين بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ديالى برتبة نقيب، للأناضول، إن "مجموعة مسلحة (لم يحدد عدد أفرادها) شنت هجوما بأسلحة رشاشة على نقطة تفتيش شرطة في ناحية العبارة (15 كم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز ديالى)؛ ما أدى إلى مقتل شرطي".

وفي حادث منفصل، أفاد المصدر ذاته بأن "جنديا قُتل وأُصيب 3 آخرون بجروح إثر تفجيرعبوة ناسفة أثناء مرور دورية للجيش على طريق بناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)".

ورجح المصدر وقوف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وراء الهجومين، لافتا إلى أن قوات الأمن بدأت حملة تمشيط بحثا عن الجناة.

ويأتي الهجومان بعد ساعات من شن مسلحي "داعش" 5 هجمات دامية على قوات "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين (شمال) خلفت 13 قتيلا و20 جريحاً في صفوف "الحشد".

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وتزايدت هجمات "داعش" بصورة لافتة في الأشهر القليلة؛ حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.

والشهر الماضي، كشفت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

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