مصر.. معارضون يتحدثون عن وفاة مخرج شاب بمحبسه

القاهرة / الخليج 365

أعلن معارضون مصريون، السبت، وفاة المخرج والمصور الشاب شادي حبش، بمحبسه جنوبي القاهرة، دون تأكيد أو نفي من قبل السلطات المصرية.

وقال المطرب رامي عصام، المتواجد خارج مصر، عبر صفحته الموثقة بفيسبوك: "المصور والمخرج شادي حبش توفي عن 24 عاما في سجن طرة جنوب القاهرة".

وأوضح عصام أيضا في بيان نشره موقعه الإلكتروني أن "حبش محبوس منذ مارس/آذار 2018، عقب إخراجه أحد أغانيه".

وأكد المطرب أن حبش "لم يكن له علاقة بمحتوى الأغنية" التي عرفت آنذاك بمهاجمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحملت انتقادات وسخرية من الإنجازات التي يعلن عنها.

ومن بين التهم الموجهة لشادي حبش، وفق بيان المطرب رامي عصام، "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة".

ووفاة حبش، أعلنها على مدار اليوم، معارضون للنظام من فئات عدة، عبر حساباتهم بفيسبوك وتويتر، منهم الوزير السابق محمد محسوب، والحقوقيون جمال عيد، وبهي الدين حسن، وآية حجازي، ومنظمة "نحن نسجل" الحقوقية، والفنان عمرو واكد، والمخرج خالد يوسف.

وقال يوسف على تويتر: "المخرج شادي حبش شاب صغير قضي سنتين محبوسا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لصحيح القانون ومات النهاردة (اليوم) في محبسه".

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وأضاف: "حبس شادي لأنه شارك في كليب يسب ويلعن (النظام) .بس (لكن) ما مسكش (لم يحمل) سلاح وضربه في أبطالنا في سيناء ولا فجر قنبلة في شارع".

فيما قال وائل غنيم الذي كان أحد أبرز شباب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، عبر تويتر: "الله يرحم شادي حبش ويغفر له"، مطالبا الحكومة بإعلان حقيقة ما حدث.

وأضاف غنيم الذي يميل حاليا لتأييد السلطات بمصر: "هم (أي المعارضون) يدعون أنهم فعلا زعلانين (في حزن) على موت شادي حبش، لكن الحقيقة يستغلون الحادثة لتحقيق استمرار نزع الثقة عن أجهزة الدولة لحد (لحين) ما الناس تثور عليها".

وفي رسالة نشرت بصفحة تحمل اسمه في أكتوبر/ تشرين أول 2019 (لم يتسن التأكد من صحتها)، كتب حبش من محبسه: "السجن مابيموتش (لا يتسبب في الموت) بس (لكن) الوحدة بتموت. أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش (لا أموت)".

وأضاف: "في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم.. بس مبقتش قادر خلاص"، فيما نشر نشطاء بـ"تويتر" نص هذه الرسالة بعد نبأ وفاته.

فيما قال الموقع الإلكتروني "درب"، الصادر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (معارض) مساء الأحد، إنه تم تشييع جنازة حبش في مقابر الأسرة بالقاهرة، دون إعلان رسمي من أسرته أو المقربين منه عن سبب الوفاة أو تفاصيلها.

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الساعة 20:00 تغ بشأن صحة وفاة شادي حبش وملابساتها، غير أنها تؤكد عادة تقديم كافة الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.