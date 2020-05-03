شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: حد اقتراضنا هذا العام سيصل إلى 220 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، إنه بسبب تداعيات وباء كورونا ، فإن حد الاقتراض للمملكة سيصل 220 مليار ريال ، وأبرز أسباب التحديات التى تواجهها الممكلة الانخفاض الكبير فى العائدات النفطية والتى متوقع أن تصل لأقل من النصف ، حيث انخفض سعر برميل النفط من 60 دولارا إلى 20 دولارا للبرميل وهذا انخفاض كبير .

وأضاف ، خلال حواره مع "العربية" ، أن الأثر الذى خلفه كورونا يضاعف من الأعباء الاقتصادية على الحكومة، متابعا: لكننا نثق أننا قادرون على مواجهة الأزمة وسنخرج منها أقوياء.

كما أكد أن الصدمة الاقتصادية التى خلفها كورونا كبيرة جدا، ولن يستفيق منها العالم قريبا وقد تأخذ وقتا طويلا ، مشيرا إلى أن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطات خلال 4 سنوات.

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وتوقع وزير المالية السعودية محمد الجدعان، أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست قصيرة مضيفا: عودة الاقتصاد لن تكون سريعة لذلك نخطط للأسوأ، فالاقتصاد العالمى هش، ولابد أن نقلص بنود الإنفاق و"نشد الحزام" ، لأن الأزمة قد تطول، وفق العربية .

وأضاف الجدعان أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.