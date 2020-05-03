شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودية:"هنشد الحزام" لخفض الإنفاق.. والعالم لن يعود كما كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن الصدمة الاقتصادية التى خلفها كورونا كبيرة جدا، ولن يستفيق منها العالم قريبا وقد تأخذ وقتا طويلا ، وأشار إلى أن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطات خلال 4 سنوات. وفق العربية.

وتوقع وزير المالية السعودية محمد الجدعان، فى حوار لقناة العربية ، أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست قصيرة وعودة الاقتصاد لن تكون سريعة لذلك نخطط للأسوأ، فالاقتصاد العالمى هش، ولابد أن نقلص بنود الإنفاق و"نشد الحزام" ، لأن الأزمة قد تطول، وفق العربية.

وأضاف الجدعان أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة، وتوقع انخفاض لإيرادات النفطية إلى النصف.

وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، وأشار أن الحفز الاقتصادية التى اتخذتها المملكة مثلت 8% من حجم الدخل غير النفطى بالسعودية بقيمة 180 مليار ريال وهذا مبلغ كبير للغاية.

وأكد أن السيولة المصرفية بالمملكة متوفرة ، وقادرون على تلبية احتياجات القطاع الخاص، لكن نستمر فى الإصدارات الداخلية والخارجية حسب احتياجات السوق، مع الحرص على عدم ارتفاع تكلفة الدين لأن هذا فى النهاية سيعود على المواطن .

وأكد الجدعان أن التحديات التى خلفها كورونا كبيرة ولن تعود الاوضاع لما كانت عليه قبل كورونا ، وأكد أن المالية العامة بالسعودية تحتاج لضبط أكبر.

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وأوضح أن العالم لم يمر بأزمة مثل أزمة كورونا من قبل ، لأن ما تخلفه الأزمة من أزمات اقتصادية سوف يطول أمدها.

وعبر الجدعان عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً.