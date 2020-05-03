شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل جندى وإصابة 4 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة ببعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عسكرى عراقى وأصيب ثلاثة أخرون اليوم /السبت/ فى انفجار عبوة ناسفة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق ترابي بأطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة، مستهدفة دورية عسكرية ، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وجرح ثلاثة آخرين.

وسجلت مديرية صحة (الرصافة) بالعاصمة العراقية بغداد اليوم السبت أعلى معدل حالات شفاء من فيروس (كورونا) المستجد.

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وأوضح مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغنى الساعدى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم السبت - تماثل 32 حالة جديدة الشفاء التام من فيروس (كورونا) حيث أُجرى لهم إعادة الفحص بالمسحات المختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد شفاءهم؛ ما يعد أعلى معدل بحالات الشفاء بيوم واحد بجانب الرصافة منذ دخول الفيروس للبلاد.

وأضاف أن العدد التراكمى لحالات الشفاء بجانب الرصافة ارتفع إلى 233 حالة شفاء ضمن الرقعة الجغرافية للإصابات المسجلة.. مؤكدا اكتساب 32 حالة شفاء يعد أعلى معدل بحالات الشفاء تسجله الرصافة بيوم واحد مما يبين حجم الجهود التى تبذل لمصابى كورونا والمتابعة لهم.