سوريا تعلن انحسار فيروس كورونا فى ريف دمشق وتعافى المصابين فى العاصمة ودرعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى محافظتى دمشق ودرعا، مؤكدة أن الإصابات بريف دمشق بدأت فى الانحسار.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن بيانات تابعة لوزارة الصحة تظهر خلو محافظتي دمشق ودرعا من الإصابات، وانحسارها بمحافظة ريف دمشق.
وسجلت محافظة دمشق 12 إصابة بالفيروس توفي اثنان منها، في حين أوضحت البيانات شفاء الأشخاص العشرة المتبقين، أما محافظة درعا فسجلت إصابة واحدة فقط وأُعلن عن شفائها، وفق بيان لوزارة الصحة السورية.
وأعلنت الوزارة، أمس الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة وشفاء 6 حالات أخرى من الإصابات المسجلة مسبقًا ليرتفع العدد الكلي للمصابين في سوريا إلى 44 والمتعافين إلى 27.
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