شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تطلق دراجة كهربائية قابلة للطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت شركة شاومي النقاب عن دراجتها HIMO Z16 القابلة للطي، والمعتمدة على دفع كهربائي بمدى سير يصل إلى 80 كلم.

Advertisements وأوضحت الشركة الصينية أن الدراجة الكهربائية الجديدة، والتي تزن 22.5 كجم، تنطلق بسرعة قصوى 25 كلم/س. ويمكن طي الدراجة الجديدة في ثلاثة أوضاع مختلفة لتناسب جميع الحقائب. وتتيح الدراجة العديد من أوضاع القيادة، والتي تتنوع بين الاعتماد على الدفع الكهربائي وحده وعلى أقدام قائد الدراجة وحدها أو الاعتماد على المحرك الكهربائي كمعزز للدفع. وتقدم دراجة شاومي شاشة تغذي قائدها بالمعلومات المهمة مثل السرعة، والكيلومترات المقطوعة، ومستوى البطارية.

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