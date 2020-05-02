قفزة في عدد وفيات كورونا في إيطاليا واستقرار وتيرة الإصابات الجديدة

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا قفزت بواقع 474 حالة يوم السبت، مقابل 269 يوم الجمعة، مسجلة أعلى زيادة يومية منذ يوم 21 أبريل نيسان.
تأتي هذه الزيادة الحادة في عدد الوفيات بعد انخفاض تدريجي استمر لفترة طويلة، وترجع في الأغلب إلى لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، حيث جرى تسجيل 329 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة بعدد 88 فقط في اليوم السابق.
واستقر إلى حد كبير العدد اليومي للإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي عند 1900 حالة مقابل 1965 يوم الجمعة.
وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط وصل إلى 28710، وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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