إخضاع 336 تركيا لحجر صحي بعد إجلائهم من السعودية

تشوروم ـ باليكسير / الخليج 365
بدأت السلطات التركية، السبت، إخضاع 336 مواطنا لحجر صحي، بعد إجلائهم من السعودية جراء تداعيات فيروس كورونا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن طائرة تقل 169 مواطنا، هبطت بمطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، قادمة من مدينة جدة السعودية.
وأوضح أنه بعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية، جرى نقل القادمين في حافلات خاصة إلى ولاية تشوروم (شمال).
وأضاف أن القادمين سيخضعون لحجر صحي 14 يوما في سكن طلابي تابع لوزارة الشباب والرياضة بالولاية.
وفي السياق، وصلت طائرة قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها 167 مواطنا تركيا، إلى مطار "كوجا سيد" بولاية باليكسير (غرب).
وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية، جرى نقل القادمين بحافلات خاصة إلى سكن طلابي بالولاية، من أجل إخضاعهم لحجر صحي.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب آلاف المواطنين من 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.
وأوضح نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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