اليمن.. 3 إصابات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 10

‎عدن / شكري حسين / الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في هذا البلد إلى 10.

وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ العليا لمواجهة كورونا، علي الوليدي، للأناضول، إنه تم تسجيل 3 إصابات بالفيروس؛ منها 2 في محافظة عدن (جنوب)، وواحدة في تعز (جنوب غرب)، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأعلنت الحكومة اليمنية تسجيل أول إصابة بكورونا، في 10 أبريل/نيسان الجاري، بمحافظة حضرموت (شرق)، وتم إعلان شفائها الإثنين الماضي.

ولاحقا، تم تسجيل 5 إصابات أخرى في عدن (توفيت منها حالتان) وواحدة في تعز، قبل الإعلان عن الإصابات الثلاثة الجديدة اليوم.

وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات المكتشفة في اليمن إلى 10، منها وفاتان وحالة تعاف.

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والأسبوع الماضي، دعا الوليدي، في تصريحات صحفية، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على جماعة "الحوثيين" لتكشف عن حالات "كورونا" المسجلة بمناطق سيطرتها.

والأربعاء الماضي، حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، من انتشار سريع لـ"كورونا" في اليمن قد يؤدي إلى نتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى.

وقال دوجاريك: "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من احتمال أن يطغى الفيروس بسرعة على النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل من الإجهاد".

بينما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان الثلاثاء، من أن يكون "كورونا" انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.

وتشهد البلاد، للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.