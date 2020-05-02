كورونا.. 8 وفيات بالإمارات و3 بالصومال

أبوظبي ـ مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

أعلنت الإمارات، السبت، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال 3 حالات أخرى جراء الفيروس.

في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و561 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 121 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و599، منها 119 وفاة، وألفان و664 حالة تعاف.

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وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و70 إصابة، إضافة إلى تعافي 3 حالات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 671، منها 40 وفاة، وألف و34 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و456 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 243 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و102 ألف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.



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