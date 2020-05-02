كورونا.. 8 وفيات بالإمارات و3 بالصومال

أبوظبي ـ مقديشو / نور جيدي / الخليج 365
أعلنت الإمارات، السبت، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال 3 حالات أخرى جراء الفيروس.
في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و561 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 121 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و599، منها 119 وفاة، وألفان و664 حالة تعاف.
وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و70 إصابة، إضافة إلى تعافي 3 حالات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 671، منها 40 وفاة، وألف و34 حالة تعاف.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و456 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 243 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و102 ألف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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