اليمن.. أزمة صحية في عدن جراء غلق مستشفيات رئيسية

عدن / شكري حسين / الخليج 365

يواجه سكان العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، نقصا في المرافق الصحية؛ إثر إغلاق 3 مستشفيات رئيسية أبوابها خشية تداعيات فيروس "كورونا".

جاء الإغلاق، حسب سكان محليين ووسائل إعلام، عقب إعلان الحكومة، الخميس، تسجيل وفاتين بالفيروس في عدن، من بين 5 إصابات مسجلة بالمحافظة.

وقال سكان محليون، في أحاديث منفصلة مع الخليج 365، إن 3 مستشفيات خاصة رئيسية في عدن أغلقت أبوابها منذ الخميس، وامتنعت عن استقبال حالات مرضية مختلفة.

وتعد المستشفيات الثلاثة من أكبر المراكز الصحية في عدن، وتتواجد فيها طواقم طبية أجنبية، فضلا عن عشرات الأطباء اليمنيين المتخصصين، وتستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المرضى، بحسب مراسل الخليج 365.

وأعربت المصادر ذاتها عن امتعاضها الشديد من ذلك الإجراء، الذي سبب نقصا في المرافق الصحية بالمحافظة، داعية وزارة الصحة إلى التدخل.

ووفق الموقع الإلكتروني المحلي "عدن الغد"، "استقبلت عدد من المقابر في عدن الجمعة فقط أكثر من 16 شخصا توفوا متأثرين بأمراض الحميات (لم تحدد) التي تعصف بالمدينة منذ أكثر من أسبوع".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الصحة أو المستشفيات المغلقة بشأن سبب الإغلاق أو انتشار الأمراض.

غير أن طبيبا يعمل بأحد تلك المستشفيات، قال للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قرار الإغلاق جاء خوفا من تفشي كورونا بين الأطباء والمرضى.

فيما وجهت النيابة العامة اليمنية، ممثلها في عدن بإجراء تحقيق فيما يتردد بمنصات التواصل عن امتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن استقبال المرضى.

وقالت النيابة، في بيان، إن ذلك يعد "امتناعًا عن أداء واجبات مهنية"، مطالبة بكشف ملابسات وتداعيات ذلك الامتناع.

وتعاني البلاد تدهورا حادا في القطاع الصحي، في ظل حرب مستمرة للعام السادس بين الحكومة وجماعة الحوثي.

وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، أعلن اليمن تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة حضرموت (شرق).

وحتى السبت، بلغ إجمالي الإصابات المكتشفة 10، منها وفاتان وحالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.