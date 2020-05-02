الامارات ترسل مساعدات للهند

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ابوظبي: أرسلت الإمارات السبت طائرة مساعدات تحوي 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيستفيد من المساعدات بحسب بيان رسمي، أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية "لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس".

وقال أحمد عبد الرحمن البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند إن "دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتأتي هذه المساعدة للهند تقديراً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا على مر السنين".

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وأضاف "لقد أصبح انتشار كوفيد-19 مصدر قلق عالمي، ونحن على قناعة تامة بأن تعزيز جهود الدول لاحتواء الفيروس ضرورة ملحة".

وأرسلت الإمارات أكثر من 348 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 34 دولة، استفاد منها ما يقارب من 348 ألفا من المهنيين الطبيين.

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