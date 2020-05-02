دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مستشفى بريطاني يجرب بلازما الدم لعلاج مرضى كوفيد-19

لندن (رويترز) - يعتزم مستشفى بريطاني رائد استخدام العلاج ببلازما الدم مع المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وذلك في إطار تجربة تشمل نقل البلازما من المتعافين من المرض إلى المصابين لمنح أنظمتهم المناعية دفعة لمكافحة الفيروس.

وأدى فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين في أواخر العام الماضي إلى وفاة أكثر من مئتي ألف شخص وتتسابق شركات الأدوية لإنتاج لقاح لكن لم يظهر أي علاج له حتى الآن.

وسيجرب مستشفى (جايز آند سانت توماس) في لندن، الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه ساعده في إنقاذ حياته بعد أن اشتد مرضه عقب إصابته بكوفيد-19، ما يسمى بالعلاج باستخدام "بلازما المتعافين" في إطار تجربة دولية.

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وقال الدكتور مانو شانكار-هاري الاستشاري في طب العناية الفائقة في المستشفى "حتى هذه اللحظة ليس هناك علاج مثبت الفاعلية لكوفيد-19... بلازما المتعافين علاج واعد يمكنه أن يساعد المرضى الذين لا تقدر أجسامهم على إنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة".

وأضاف "ستساعدنا تلك التجربة على معرفة ما إذا كان يجب استخدام تلك الطريقة لعلاج كوفيد-19 على نطاق أوسع".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)