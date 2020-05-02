إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا يتجاوز 28 ألفا ويقترب من نظيره في إيطاليا

لندن (رويترز) - زادت حصيلة وفيات كوفيد-19 في بريطانيا بعد تسجيل 621 حالة وفاة جديدة حتى الأول من مايو أيار ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 28131 مما يقربها من حصيلة الوفيات في إيطاليا التي سجلت ثاني أكبر عدد وفيات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.
وبينما تقترب بريطانيا من الوضع المروع في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا، يواجه رئيس وزرائها بوريس جونسون انتقادات من أحزاب المعارضة التي تقول إن حكومته تباطأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في المراحل الأولى من تفشي المرض.
وأعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك حصيلة الوفيات للصحفيين في إفادة من مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت يوم السبت.
وبحسب إحصاء رويترز، سجلت الولايات المتحدة 64740 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بعدد وفيات بلغ 28710 والمملكة المتحدة 28131 ثم إسبانيا 25100.
وأعلنت إيطاليا أن الوفيات الناجمة عن الوباء قفزت بواقع 474 حالة يوم السبت، مقابل 269 يوم الجمعة، مسجلة أعلى زيادة يومية منذ يوم 21 أبريل نيسان.
ويبلغ عدد سكان بريطانيا نحو 67 مليون نسمة.
وتعثر الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات دولار، وهو خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المقرر أن يقدم جونسون الأسبوع المقبل طريقة محتملة لإعادة البلاد إلى العمل دون إحداث طفرة ثانية في الحالات.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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