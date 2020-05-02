شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل أعلى معدل شفاء يومى من كورونا فى قضاء الرصافة ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مديرية صحة (الرصافة) بالعاصمة العراقية بغداد اليوم السبت أعلى معدل حالات شفاء من فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضح مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغنى الساعدى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم السبت - تماثل 32 حالة جديدة الشفاء التام من فيروس (كورونا) حيث أُجرى لهم إعادة الفحص بالمسحات المختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد شفاءهم؛ ما يعد أعلى معدل بحالات الشفاء بيوم واحد بجانب الرصافة منذ دخول الفيروس للبلاد.

وأضاف أن العدد التراكمى لحالات الشفاء بجانب الرصافة ارتفع إلى 233 حالة شفاء ضمن الرقعة الجغرافية للإصابات المسجلة.. مؤكدا اكتساب 32 حالة شفاء يعد أعلى معدل بحالات الشفاء تسجله الرصافة بيوم واحد مما يبين حجم الجهود التى تبذل لمصابى كورونا والمتابعة لهم.