شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن اليوم السبت إن البلاد سجلت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، من بينها حالتان فى عدن وواحدة فى محافظة تعز، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس فى البلد الذى تمزقه الحرب إلى 10 أشخاص فضلا عن وفاة شخصين.

وتقول الأمم المتحدة إنها تخشى من احتمال انتشار المرض دون رصده حيث تسببت الحرب فى تدمير نظمه الصحية وتركت الملايين من سكانه يعانون سوء التغذية.

ومن جانبه، قرر محافظ تعز فى اليمن إغلاق جميع منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وشمل الإغلاق المساجد والأسواق وذلك لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازى.

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ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى اليمن بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية وأس" أشارت المنظمة فى بيان إلى تسجيل حالتى وفاة وتعافى حالة واحدة وخضوع 3 حالات للعلاج من بين الحالات المصابة.

وقد كشفت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 148 ألف شخص فى اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول فى 13 محافظة يمينة، فى بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى اليمن.