شكرا لقرائتكم خبر عن 700 شاب بالكويت يدخلون عش الزوجية رغم تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يواجه فيه العالم أزمة كورونا، وما تفرضه من إجراءات احترازية مثل الحظر والتباعد الاجتماعى إلا أن هذا لم يقف عائقا أمام الشباب الذين قرروا دخول عش الزوجية متجاوزين المحنة.

فقد كشفت إحصائية لوزارة العدل أوردتها صحيفة القبس أنه تم تسجيل 350 عقد زواج خلال 42 يوماً، أي منذ تفاقم أزمة كورونا.

وذكرت الإحصائية أنه تم تصديق 262 عقد زواج منذ 15 مارس وحتى 22 أبريل الماضيين، فضلاً عن إصدار 88 إذن زواج على يد مأذون خارج إدارة التوثيقات الشرعية.

ووفق الصحيفة فإن وزارة «العدل» أصدرت تعليماتها للمأذونين الشرعيين بالتباعد الاجتماعي خلال توقيع عقود الزواج، حيث لا يسمح إلا بوجود 4 أشخاص في المكان الذي يتم فيه توقيع العقد.

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و اللافت أن الإحصائية لم تذكر عدد حالات الطلاق، ليس لعدم وجودها خلال هذه الأزمة، ولكن لأن الوزارة أبلغت من يرغبون في الانفصال بعدم استقبالهم خلال هذه الفترة لوجود إجازة، وعليهم الانتظار حتى انتهاء الوباء.

ويستكمل البديوى حديثه قائلا:" بعد خروج النتائج بحثت عن أقرب مأذون شرعي وحجزت موعداً معه، واشترط علينا أقل عدد ممكن من الحضور، فاقتصر الوضع على زوجتي ووليها والشهود ووالدي وأتممنا العقد".