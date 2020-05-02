شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مواقع أثرية فى صنعاء بسبب الأمطار الغزيرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت منازل مدينة صنعاء القديمة المسجلة ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو للانهيار بسبب تساقط الأمطار الغزيرة منذ منتصف أبريل الماضي.وفق العربية.

وأكد سكان محليون أن ثلاثة منازل تهدمت حتى الآن، في حين يوحد عشرات المنازل الأخرى مهددة بالسقوط في ظل عدم توفر الصيانة.



جانب من الآثار المنهارة فى صنعاء

ورصد تقارير أممية حجم الخسائر الناجمة عن الأمطار والفيضانات في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت في منتصف أبريل في جميع أنحاء اليمن ألحقت أضراراً بالطرق والجسور وشبكة الكهرباء وإمدادات المياه وقطعت فرص الحصول على الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص.

وذكرت التقارير أن الفيضانات في صنعاء، تسببت في تعطيل الخدمات على نطاق واسع حيث غمرت مياه الفيضانات المدينة.

وفي عدن، استمر انقطاع التيار الكهربائي منذ فيضانات 21 أبريل الماضى، وحذرت الأمم المتحدة من أن "هناك خطرا متزايدا من الإصابة بأمراض مثل الملاريا والكوليرا".



أحد المنازل الآثرية فى صنعاء

Advertisements

وتضررت نحو 21.240عائلة (148.680 شخصا) من الفيضانات في 13 محافظة منذ منتصف أبريل الماضى.

وأشار المكتب إلى أن "الظروف صعبة للغاية بالنسبة لآلاف العائلات النازحة بالفعل التي فقدت مأوى وحصصا غذائية ومستلزمات منزلية.



صنعاء تفقد آثارها بسبب الأمطار الغزيرة

ونتيجة الأمطار الغزيرة تأثرت 764 أسرة في مواقع النازحين في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك 1.812 عائلة في عدن، و1.037 عائلة في أبين، و917 في تعز، و770 في محافظات لحج.



احد المواقع الآثرية المهدمة نتيجة سقوط الأمطار

وفي محافظة مأرب أثرت الأمطار الغزيرة على 6286 عائلة من بينهم 7 قتلى و250 جريحا. كما تسببت الأمطار في انهيار المنازل وتدمير البنية التحتية مما جعل بعض الطرق غير صالحة للسير في محافظة ريمة ومدينة مأرب والمناطق المحيطة بها. في صنعاء والمحافظات الشمالية، تأثرت 9.146 أسرة على الأقل، مع تضرر مدينة صنعاء ومعظم أجزاء محافظة صنعاء بشدة من الفيضانات. تأثرت أكثر من 5.130 عائلة في محافظة حجة وحدها".