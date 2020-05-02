العراق: 66 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 2219 وشفاء 1473

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وشفاء 59 مصابا في البلاد.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 66 إصابة في العراق بمدن (الرصافة، الكرخ، مدينة الطب، بالإضافة إلى كربلاء، البصرة، واسط، كركوك، المثنى، أربيل، صلاح الدين)".
وأضاف البيان أن "حالات الشفاء كانت 59 حالة، فيما بلغ مجموع الإصابات 2219، ومجموع الوفيات 95، ومجموع حالات الشفاء 1473".
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