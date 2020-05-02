ليبيا.. مجلس "مرزق" العسكري يرفض انقلاب حفتر

طرابلس/ الخليج 365
بيان المجلس:
- ليبيا لن تعود إلى الحكم الشمولي مهما كلف الأمر
- المجلس يرفض أي انقلاب على الشرعية
- نحذر ميليشيات حفتر من تدهور الأوضاع أكثر مما عليه الآن في البلاد
أعلن المجلس العسكري لمدينة مرزق الليبية (جنوب)، السبت، رفضه لانقلاب الجنرال خليفة حفتر على الحكومة الشرعية.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن "مجلس مرزق العسكري وكافة الكتائب والسرايا التابعة له ترفض أي انقلاب على السلطة الشرعية المتمثلة في الحكومة المنبثقة عن اتفاقية الصخيرات".
وحذر البيان، ميليشيات حفتر من تدهور الأوضاع أكثر مما عليه الأن في البلاد، داعيا إياها إلى "العودة من حيث أتت وترك العاصمة طرابلس والجنوب الليبي في سلام".
وأردف: "ليبيا لن تعود إلى الحكم الشمولي مهما كلف الأمر، أدعو كافة المقاتلين من أبناء الجنوب في صفوف ميليشيات حفتر إلى عدم مقاتلة أشقائهم بالمنطقة".
والإثنين، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا وجاءت بعد الهزائم التي منيت بها مليشياته مؤخرا على يد قوات الوفاق.
وتنازع مليشيات حفتر، الحكومة الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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